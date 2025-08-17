Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Heusweiler-Holz (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, um 10:25 Uhr, kam es in Heusweiler-Holz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschäden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Trier befuhr mit seinem Pkw die Abfahrt der Anschlussstelle Qierschied der BAB 1 in Richtung L 128. Beim Einbiegen nach links missachtete der o. g. Fahrzeugführer die Vorfahrt des 64-jährigen Fahrzeugführers aus Heusweiler, welcher die L 128 mit seinem PKW-Anhänger-Gespann in Fahrtrichtung Holz befuhr. Es kam zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, sodass diese entgegen der jeweiligen Fahrtrichtung in Unfallendstellung kommen. Eine Person wird hierbei schwer und zwei weitere werden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell