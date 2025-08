POL-VK: Vermisstensache / Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Jugendlichen Jarrah A. / Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Völklingen-Wehrden (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete am Sonntag, dem 27.07.2025, gegen 16:00 Uhr einen Mercedes Sprinter mit auffälliger Fahrweise auf der A 620 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Anschließend rief er die Polizei. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem ...

mehr