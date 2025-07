Polizei Mettmann

POL-ME: 88-Jährige um Girocard betrogen: Polizei warnt vor Betrugsmaschen - 2507083

Haan (ots)

Am Donnerstag, 17. Juli 2025, wurde eine 88-jährige Seniorin aus Haan Opfer einer falschen Bankmitarbeiterin und eines falschen Bankmitarbeiters. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:15 Uhr erhielt die 88-Jährige den Anruf einer Frau, die vorgab, eine Bankmitarbeiterin zu sein. Sie täuschte der Seniorin vor, dass es zu ungewöhnlichen Kontobewegungen auf dem Konto der 88-Jährigen gekommen sei und bot an, die Girocard sperren zu lassen. Dafür müsse ein Mitarbeiter vorbeikommen und die Karte an sich nehmen. Die Haanerin übergab die Girocard an der Straße "Am Marktweg" einem unbekannten Abholer.

Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 1,60 Meter groß - circa 35 Jahre alt - mit schwarzen Haaren - mit europäischem Erscheinungsbild - trug ein Hemd und eine schwarze Hose

Als die Seniorin misstrauisch wurde, informierte sie richtigerweise die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet unter 02129 9328-6480 um Hinweise. Ob ein Vermögenschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu finden Sie hier: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell