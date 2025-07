Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - 2507080

Haan (ots)

Am Mittwoch, 16. Juli 2025, kam es in Haan-Gruiten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Paketbote mit seinem Mercedes Sprinter die Niederbergische Allee in Richtung Ostspange. Beim Linksabbiegen auf ein Firmengelände missachtete der Remscheider die Vorfahrt eines entgegenkommenden 18 Jahre alten Erkrathers, der mit seinem Mercedes C 180 in Richtung Ellscheider Straße unterwegs war. Trotz einer Notbremsung des Erkrathers kollidierten die beiden Autos.

Der Beifahrer im Mercedes C 180 musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Da bei dem 79-Jährigen der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen bestand, wurde er von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht auf die lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus nicht - dennoch wurde der Mann stationär aufgenommen.

Auch der Paketbote wurde bei dem Aufprall der Fahrzeuge schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. An den Autos entstand nach vorläufiger Schätzung ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell