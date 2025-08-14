PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines BMW i5 und eines VW Polo sind am Mittwochabend (13.08.2025) in der Botnanger Straße vier Personen leicht verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem BMW in der Botnanger Straße Richtung Herderplatz. In einer Kurve geriet er auf Höhe der Hausnummer 40, den ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW eines 30 Jahre alten Mannes zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden neun und zehn Jahre alten Mitfahrer im BMW sowie der Polofahrer und seine 34 Jahre alte Beifahrerin. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den Polofahrer sowie seine Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:59

    POL-S: Frau sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag (14.08.2025) eine 23 Jahre alte Frau an der Engelbergstraße sexuell bedrängt. Die 23-Jährige fuhr gegen 00.15 Uhr mit einem Bus der Linie 90 vom Bahnhof Weilimdorf zur Haltestelle Giebel. Im Bus befand sich bereits der unbekannte Mann. Er sprach sie an und forderte die Frau auf, sich neben ihn zu setzen. Die 23-Jährige lehnte dies ab und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:42

    POL-S: 24-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag (12.08.2025) einen 24 Jahre alten Mann an der Königstraße ausgeraubt. Die Täter sprachen den Mann gegen 21.30 Uhr an und schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht. Als der 24-Jährige daraufhin zu Boden fiel, stahlen sie ihm seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof. Der eine Täter war zirka 40 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:41

    POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (12.08.2025) in einem Drogeriegeschäft an der Straße Otto-Hirsch-Brücken Waren im Wert von 500 Euro gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm gegen 17.40 Uhr mehrere Parfümflaschen aus der Warenauslage und verließ den Laden, ohne die Waren zu bezahlen. Als ihn eine 56-jährige Mitarbeiterin außerhalb des Ladens ansprach, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren