Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines BMW i5 und eines VW Polo sind am Mittwochabend (13.08.2025) in der Botnanger Straße vier Personen leicht verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem BMW in der Botnanger Straße Richtung Herderplatz. In einer Kurve geriet er auf Höhe der Hausnummer 40, den ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW eines 30 Jahre alten Mannes zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden neun und zehn Jahre alten Mitfahrer im BMW sowie der Polofahrer und seine 34 Jahre alte Beifahrerin. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den Polofahrer sowie seine Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.

