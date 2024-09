Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen Gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht in der Denkmalstraße in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Montag, den 16.09.2024 zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Anwesen der Denkmalstraße 9 in 54634 in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der beschädigte PKW, ein dunkelblauer Audi A4 Kombi, parkte auf einem der Parkplätze. Der Unfallverursacher hat diesen vermutlich beim Ein - oder Ausparken aus der Parklücke touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg - 06561 96850 - zu melden.

