Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag (14.08.2025) eine 23 Jahre alte Frau an der Engelbergstraße sexuell bedrängt. Die 23-Jährige fuhr gegen 00.15 Uhr mit einem Bus der Linie 90 vom Bahnhof Weilimdorf zur Haltestelle Giebel. Im Bus befand sich bereits der unbekannte Mann. Er sprach sie an und forderte die Frau auf, sich neben ihn zu setzen. Die 23-Jährige lehnte dies ab und stieg an der Haltestelle Giebel aus. Der Täter folgte ihr und zog sie im Bereich eines Kinderspielplatzes an einer Parkbank zu sich auf den Schoß. Dort berührte er sie unsittlich und küsste sie gegen ihren Willen. Nachdem es der Frau gelang, sich von dem Täter zu lösen, flüchtete sie in Richtung Krötenweg. Dort traf sie auf mehrere Zeugen, die sie auf die Situation aufmerksam machte. Als der Täter dies erkannte, flüchtete er in Richtung Haltestelle Wolfbusch. Eine Fahndung der alarmierten Polizisten verlief ohne Ergebnis. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und hat eine athletische Figur. Er hat dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und sprach gebrochen deutsch. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

