Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger reist ohne Zugticket mit Diebesgut

Stendal (ots)

Am Samstag, den 9. August 2025 nutzte eine männliche Person einen Intercity-Express von Wolfsburg in Richtung Stendal. Um 07:28 Uhr, kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof Stendal, erfolgte seine Kontrolle durch die Zugbegleiterin. Ihr gegenüber konnte er kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen. Demnach informierte sie die Bundespolizei und bat um Unterstützung. Diese nahm den 27-Jährigen, zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung, mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Stendal. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten zwei Mobiltelefone und ein Tablet im Rucksack des Mannes fest. Die aufgefundenen Gegenstände konnten Diebstahlshandlungen zugeordnet werden. Entsprechend wurden die elektronischen Geräte sichergestellt und der polnische Staatsangehörige erhält neben der Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen eine Weitere wegen Diebstahls.

