Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wegen Betruges per Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Burg (bei Magdeburg) (ots)

Am Samstag, den 9. August 2025 wurde ein junger Mann Zeuge von strafbaren Handlungen am Bahnhof in Burg. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden seine Personalien um 20:53 Uhr aufgenommen und im Informationssystem der Polizei überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Bereits im Juni 2021 erfolgte seine Verurteilung durch das Amtsgericht Tiergarten wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen. Weder zahlte der 29-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Haft. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Berlin im März 2023 einen Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Deutschen diesen, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 1200 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

