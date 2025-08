Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-jähriger bewirft Regionalbahn mit Schottersteinen

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 5. August 2025 kontaktierte die Notfallleitstelle der Bahn Leipzig um 19:50 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg und bat um Unterstützung am Bahnhof Magdeburg-Neustadt. Nach ersten Erkenntnissen soll dort eine männliche Person um 19:30 Uhr einen stehenden Zug am Gleis 2 mit Steinen beworfen haben. Hierbei traf sie eine Scheibe der Bahn. Das Glas zersplitterte. Glücklicherweise hat keines der Wurfgeschosse die Verglasung durchdrungen. Hinter jener Scheibe saßen zwei weibliche Reisende, welche bis zum Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr zugegen waren. Der 46-jährige Tatverdächtige wurde durch Beamte der Landespolizei gestellt und den, kurze Zeit später, eintreffenden Bundespolizisten übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Deutschen eingeleitet. Die Regionalbahn wurde in Magdeburg aus dem Zugverkehr genommen und der Beschuldigte aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Eine abschließende Schadenssumme kann aktuell nicht beziffert werden. Die weiblichen Personen konnten bisher nicht ausfindig gemacht wer-den. Sollten diese sich in dem beschriebenen Sachverhalt wiederfinden, bittet die Bundespolizei Magdeburg sich umgehend unter der Telefonnummer Tel.: 0391 / 56549 555 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell