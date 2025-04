Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - B34 zwischen Rheinfelden-Beuggen und Schwörstadt: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines sportlichen weißen PKWs mit dunklen Streifen, der am Dienstag, den 08.04.2025, gegen 16:45 Uhr die Bundesstraße von Rheinfelden nach Schwörstadt befuhr und hier trotz Gegenverkehr aus einer Kolonne heraus mehrerer Fahrzeuge überholte. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin musste stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Überholende hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Schwörstadt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Überholvorgang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, unter der Telefonnummer 07623 / 7404-0, in Verbindung zu setzen. Kä

