LPI-G: Schwer verletzte Fußgängerin

Greiz (ots) - Greiz. Am 26.08.2024 kurz nach 15:00 Uhr unterzogen Polizeibeamte der PI Greiz einen 32-jährigen Mann einer Verkehrskontrolle, als dieser mit seinem PKW die Oßwaldstraße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, so dass die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

