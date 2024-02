POL Schwaben Nord: Betrunkener Autofahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Montag (05.02.2024) ereignete sich ein Einbruch in eine Gaststätte. Eine Person wurde festgenommen. Gegen 02.00 Uhr versuchte ein 39-jähriger Mann in der Bahnhofshalle mit einem Gegenstand mehrere Scheiben von Ladengeschäften einzuschlagen. Hierbei wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Anschließend flüchtete der 39-Jährige in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen der ...

mehr