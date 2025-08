Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger lässt die Hose runter und uriniert auf Bahnsteig

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 2. August 2025 wendeten sich zwei Reisende um 21:40 Uhr an eine auf dem Hauptbahnhof Magdeburg eingesetzte Streife der Bundespolizei und gaben an, dass sich ein Mann auf dem Bahnsteig entblößt hatte. Da die beiden Deutschen sich von dem Verhalten des Mannes belästigt fühlten, aber dringend ihren Zug bekommen mussten, gaben sie den Bundespolizisten eine Personenbeschreibung und ihre Kontaktdaten sowie eine kurze Beschreibung des Vorfalls. Der Beschuldigte hatte sich auf Bahnsteig 3 / 4 aufgehalten und in Richtung Bahnsteig 1 / 2 entblößt, indem er seine Hose herunterzog und später auch auf den Bahnsteig urinierte. Der 37-jährige Geschädigte und seine 31-jährige Begleiterin befanden sich auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig. Der Geschädigte sprach den gleichaltrigen freizügigen Mann über die Gleise hin an, diese Handlungen zu unterlassen und sich wieder anzuziehen. Die Einsatzkräfte konnten den Deutschen auf dem Bahnsteig antreffen, nahmen ihn mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei. Dort stellten sie seine Personalien fest und eröffneten ihm die zur Last gelegte Tat. Entsprechend erhält er Anzeigen wegen der exhibitionistischen Handlung und Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie Belästigung der Allgemeinheit und Verunreinigung von Bahnanlagen.

