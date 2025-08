Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne Ticket, mit Folgen: Mann versteckt sich, verbrennt Beleg und zeigt Mittelfinger

Magdeburg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 01. August 2025, um 16:29 Uhr bat der Zugbegleiter eines Intercitys, von Berlin nach Magdeburg, die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg um Unterstützung bei einem männlichen Fahrgast, der im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen konnte. Noch während der Fahrt nahm der 24-Jährige offenbar die bevorstehende Kontrolle durch die Bundespolizei wahr und versteckte sich in den Sanitäranlagen des Zuges. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof wurde der Mann durch die alarmierte Streife am Bahnsteig angetroffen und kontrolliert. Die Beamten stellten seine Personalien fest, belehrten ihn über sein Verhalten und händigten ihm eine vom Zugbegleiter ausgestellte Fahrpreisnacherhebung aus. Anschließend wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Kurz darauf begab sich der Deutsche in den Personentunnel des Bahnhofs und verbrannte dort demonstrativ das ihm zuvor ausgehändigte Dokument. Bahnmitarbeiter führten ihn daraufhin zurück zum Bahnsteig. Dort beleidigte er die noch anwesenden Polizeikräfte, unter anderem durch das Zeigen des Mittelfingers. Der Mann wurde erneut belehrt, verblieb jedoch im Anschluss auf freiem Fuß. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Betruges, Beleidigung sowie Verunreinigung von Bahnanlagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell