Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Snackautomat beworfen - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Stendal (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 31. Juli 2025, meldeten sich zwei Reisende um 03:45 an der Dienststelle des Bundespolizeireviers Stendal. Sie informierten die Beamten darüber, dass sich eine männliche Person im Gleisbereich des Bahnhofs Stendal aufhalte und von dort aus einen auf dem Bahnsteig stehenden Snackautomaten mit Schottersteinen bewerfe. Zuvor beobachteten die Zeugen, wie der 23-Jährige mehrfach unerlaubt die Gleise überquerte. Nachdem der Tatverdächtige offenbar bemerkte, dass er beobachtet wurde, verließ er den Bereich und stieg wenig später in eine S-Bahn in Richtung Magdeburg. Mit der zuvor erhaltenen Personenbeschreibung kontaktierten die aufnehmenden Beamten die sich im Zug befindende Zugbegleiterin. Diese konnte bestätigen, dass der Verdächtige die Bahn am Haltepunkt Demker verlassen hatte. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum genannten Haltepunkt und konnte den Syrer dort in einem Wartemodul sitzend feststellen. Die Identität des Mannes wurde vor Ort festgestellt. Zudem erfolgte eine eindringliche Belehrung über seinen unerlaubten Aufenthalt im Gleisbereich und die damit verbundenen Gefahren. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, den besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch sowie wegen seinem unerlaubten Aufenthalt in den Bahngleisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell