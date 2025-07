Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger ohne Ticket, beleidigt und bedroht Zugbegleiter - wirft mit Pflastersteinen

Gommern (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 30. Juli 2025 nutzte ein Mann den Regionalexpress von Magdeburg nach Gommern, ohne im Besitz eines dafür erforderlichen Zugtickets zu sein. Bei der Kontrolle durch den eingesetzten Zugbegleiter verhielt der 37-Jährige sich aggressiv, beleidigte und bedrohte den Bahnbediensteten und seinen Kollegen, die ihm eine Fahrpreisnacherhebung ausstellten. Da er die Annahme dieser verweigerte, wurde der Marokkaner am Bahnhof Gommern von der Weiterfahrt ausgeschlossen, des Zuges verwiesen und trat nach Verlassen mit Wucht von außen gegen die geschlossene Tür. Kurze Zeit später informierte der Schrankenwärter am Bahnhof Gommern die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Mann, der mit Pflastersteinen wirft. Eine sofort verständigte Streife begab sich zu genanntem Bahnhof und traf dort auf den, zuvor von der Weiterfahrt ausgeschlossenen, Beschuldigten sowie eine bereits vor Ort befindliche Streife der Landespolizei. Vor stellten die Beamten durch den Mann zwei beschädigte Deckenlampen sowie ein digitales Informationsdisplay fest. Daraufhin wurden die Personalien des Tat- verdächtigen erhoben und dieser belehrt. Er erhielt an diesem Tag Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell