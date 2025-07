Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt mutmaßliche Diebesgruppe

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 26. Juli 2025 wurden im Rahmen eines Fußballspiels eingesetzte Unterstützungskräfte der Bundespolizei am Eingang Westhalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) von einem Mann um Unterstützung gebeten. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er ein Ladendetektiv sei und zeigte auf eine Gruppe von Personen, denen er von einem Ladengeschäft am Riebeckplatz bis hierher gefolgt sei, da er diese beim mutmaßlichen Diebstahl von Waren beobachtet hatte. Die Bundespolizisten reagierten sofort, kontrollierten die drei Männer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren sowie deren 25-jährige Begleiterin und stellten die Personalien fest. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Deutschen und ihrer mitgeführten Sachen konnten die vom Ladendetektiv beschriebenen Waren bei zwei der Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Der Zeuge bestätigte, dass es sich um Waren aus dem von ihm betreuten Ladengeschäft handelte. Die eingesetzten Beamten belehrten die Beschuldigten, die mit Strafanzeigen wegen Diebstahls und Bandendiebstahls ihrer Wege ziehen konnten und kehrten zu ihrem eigentlichen Einsatzauftrag zurück.

