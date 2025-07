Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jähriger betätigt im Streit mit der Zugbegleiterin die Notbremse

Bahnstrecke Braunschweig-Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 29. Juli 2025 nutzte eine männliche Person eine Regionalbahn vom Hauptbahnhof Braunschweig in Richtung Magdeburg. Während der Fahrscheinkontrolle geriet der 45-Jährige mit der Zugbegleiterin in einen Streit, kam dieser mehrfach sehr nah und betätigte schließlich auf Höhe des Bahnhofes Marienborn die Notbremse. Aufgrund der empfundenen verbalen und körperlichen Bedrohung schloss sich die Bahnbedienstete im Führerstand ein und wartete auf die informierte Bundespolizei. Eine alarmierte Streife begab sich umgehend zum Ereignisort und traf dort auf den keineswegs hilfebedürftigen rumänischen Staatsangehörigen und die geschädigte Zugbegleiterin. Es erfolgte eine Identitätsfeststellung und Belehrung des unangenehmen Fahrgastes. Mit Strafanzeigen wegen Nötigung und Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und einer Fahrpreisnacherhebung wurde der Mann von der Weiterfahrt ausgeschlossen und erhielt zudem einen Platzverweis für den Bahnhof Marienborn. Dieser Zwischenfall verursachte insgesamt 64 Minuten Verspätung bei fünf Zügen.

