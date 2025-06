Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Schulstraße - Zeugenaufruf (04.06.2025)

Donaueschingen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Schulstraße hat am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 20 Uhr ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Verursacher an einen schwarzen Mercedes und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Fahrer unterlies es, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Donaueschingen nimmt unter der Nummer 0771 / 837830 Hinweise zur Unfallflucht entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell