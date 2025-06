Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Steißlingen, Lkr. Konstanz Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt (05.06.2025)

(Steißlingen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall auf dem parallel der Landstraße 226 geführten Geh- und Radweg zwischen einem Radfahrer und einem Auto ereignet. Gegen 10.00 Uhr wollte ein 57-Jähriger mit einem Mercedes Citan-Tourer von einem Waldweg über einen Geh- und Radweg auf die Landesstraße einbiegen. Beim Überqueren des Radwegs übersah er den in Richtung Radolfzell fahrenden 24-jährigen Pedelec-Fahrer. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern - er prallte auf die Motorhaube, schlug in die Windschutzscheibe ein und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro, an dem nicht mehr fahrbereiten Pedelec rund 1.000 Euro.

