Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Dreistes Überholmanöver und Unfallflucht (05.06.2025)

Furtwangen im Schwarzwald - B 500 (ots)

Zwei beschädigte Autos sind die Bilanz eines dreisten Überholmanövers und der anschließenden Unfallflucht, am Donnerstag auf der Bundesstraße 500. Gegen 7 Uhr fuhren eine 27-Jährige und eine 68-Jährige gemeinsam mit mehreren anderen Autos aus Richtung Süden nach Furtwangen. Von hinten überholte trotz Gegenverkehrs ein schwarzer Audi und musste sich - um einen Unfall zu vermeiden - vor die junge Frau in ihrem VW drängeln. Sie war gezwungen eine Vollbremsung durchzuführen um ihrerseits einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die hinter ihr fahrende Seniorin im Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der Unfallverursacher fuhr im Audi mit dem Ortskennzeichen "VS" einfach davon. Nach ihm sucht der Polizeiposten Furtwangen nun und nimmt, unter der Nummer 07723 / 929480, Hinweise entgegen.

