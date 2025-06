POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz in der Schaffhauser Straße - Polizei sucht Zeugen (04.06.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 33 hat sich ein Autofahrer am Mittwoch, um 16:15 Uhr leicht verletzt. Der 38-Jährige kam in Richtung Villingen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Lastwagen eines 44-Jährigen zusammen. An dem BMW und der Mercedes Sattelzugmaschine entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. ...

