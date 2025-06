Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Bundesstraße 33 (04.06.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 33 hat sich ein Autofahrer am Mittwoch, um 16:15 Uhr leicht verletzt. Der 38-Jährige kam in Richtung Villingen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Lastwagen eines 44-Jährigen zusammen. An dem BMW und der Mercedes Sattelzugmaschine entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden, während der Unfallverursacher in einem Krankenwagen in eine Klinik kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell