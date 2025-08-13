PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Kinder - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstag (12.08.2025) in einem Schwimmbad an der Straße Beim Höhenfreibad zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren sexuell belästigt zu haben. Der Mann soll sich gegen 16.50 Uhr im Wasser den beiden Mädchen genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

