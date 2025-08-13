POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Unbekannte haben am Dienstag (12.08.2025) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Grefstraße einzubrechen. Die Täter versuchten gegen 21.40 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell