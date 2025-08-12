POL-S: Pedelecfahrerin gestürzt - 49-Jährige schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag (12.08.2025) in der Robert-Leicht-Straße mit einem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 20-Jährige fuhr kurz vor 01.00 Uhr in der Robert-Leicht-Straße aus Richtung Hauptstraße in Richtung des Kreisverkehrs Zusestraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kam der Mercedes mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von ...

