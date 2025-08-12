PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecfahrerin gestürzt - 49-Jährige schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau hat sich bei einem Sturz von ihrem Pedelec schwere Verletzungen zugezogen. Die 49-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Zweirad die Sommerrainstraße entlang und wollte nach rechts in den Narzissenweg abbiegen. Dabei blieb sie am Bordstein hängen und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

