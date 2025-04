LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (ots) - Aus einem in der Fröbelstraße geparkten Citroen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Zusätzlich wurde an dem Pkw ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 Euro verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 26. April, 21.00 Uhr und gestern, 03.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0106913/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

mehr