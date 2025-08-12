PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag (12.08.2025) in der Robert-Leicht-Straße mit einem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 20-Jährige fuhr kurz vor 01.00 Uhr in der Robert-Leicht-Straße aus Richtung Hauptstraße in Richtung des Kreisverkehrs Zusestraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kam der Mercedes mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, fuhr in die Grünfläche des Kreisverkehrs und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten Fahrer und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

