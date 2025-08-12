PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Nach Wildunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wildunfall, bei dem am Montag (11.08.2025) ein 39 Jahre alter Fahrer eines grauen VW Sharan auf der Bundesstraße 10 in eine Leitplanke gefahren sein soll. Der 39-Jährige fuhr zwischen 15.40 Uhr und 16.05 Uhr von der Bundesstraße 14 auf die Bundesstraße 10 Richtung Esslingen. Zwischen dem Dreieck Neckarpark und der Ausfahrt Hedelfingen soll ein Reh die Fahrbahn gekreuzt haben. Der 39-Jährige soll infolgedessen mit seinem grauen Sahran gegen die linke Leitplanke gefahren sein. Anschließend fuhr er in Hedelfingen von der Bundesstraße und alarmierte die Polizei. Die genaue Unfallörtlichkeit ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

