POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 12.07.2025

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Am 10.07.2025 will ein 27-Jähriger gegen 15:30 Uhr ein Grundstück in der Lautenthaler Straße in Seesen mit seinem PKW verlassen und übersieht dabei ein kreuzendes 9-jähriges Kind mit seinem Fahrrad. Das Kind wird leicht verletzt den vor Ort eintreffenden Eltern übergeben und einem Arzt vorgestellt. i.A. PHK'in Renner Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr