Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei 15-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.08.2025) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Schwimmbad an der Straße Inselbad zwei 15-Jährige sexuell belästigt zu haben. Der 42-jährige Mann soll sich gegen 15.25 Uhr im Wasser den beiden Mädchen genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Das alarmierte Badepersonal hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

