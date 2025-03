Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfassungsfeindliche Ausrufe und Graffitis

Gera (ots)

Am frühen Freitagabend wurde dem Inspektionsdienst Gera eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Nürnberger Straße in Gera gemeldet, welche mehrfach verfassungswidrige Parolen skandierte. Sofort kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Die Gruppierung konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Am späten Nachmittag des Folgetages wurden durch Beamte der Bereitschaftspolizei an der Wand eines nahegelegenen Supermarktes mehrere Symbole von verbotenen Parteien und Vereinigungen festgestellt. Die Geraer Polizei leitete Verfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (PS)

