LPI-G: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 28.03.2025 viel den Polizeibeamten der PI Greiz ein E-Scooter in der Goethestraße in Zeulenroda-Triebes auf, welcher in der Folge einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein, im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte hierbei positiv auf mehrere Substanzen. Aufgrund dessen wurde dem 40-jährigem Fahrer umgehend die Weiterfahrt mit dem Tatmittel ...

mehr