Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer im Supermarkt

Olpe (ots)

Am Montag (1. Juli) haben Mitarbeitende eines Supermarktes in der Hugo-Ruegenberg-Straße gegen 20 Uhr die Polizei aufgrund eines Randalierers gerufen. Nach Angaben des Personals war der 44-Jährige den Mitarbeitenden zunächst aufgefallen, da er verschiedene Waren in einen Rucksack steckte. Aufgrund dessen wollten die Mitarbeitenden den Mann ansprechen. Als diese sich dem 44-Jährigen näherten, fing er an Lebensmittel aus dem Regal zu räumen, die Angestellten zu bedrohen und zu urinieren. Mithilfe von Zeugen wurde der Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten. Anschließend nahmen die Polizeibeamten diesen in Gewahrsam und brachten ihn in die Polizeiwache. Dort führten die Beamten sowohl einen Drogen- als auch einem Atemalkoholtest durch. Die Teste verliefen positiv. Auf Anordnung einer Richterin verlieb der Mann im Gewahrsam. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell