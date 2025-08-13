Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (12.08.2025) in einem Drogeriegeschäft an der Straße Otto-Hirsch-Brücken Waren im Wert von 500 Euro gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm gegen 17.40 Uhr mehrere Parfümflaschen aus der Warenauslage und verließ den Laden, ohne die Waren zu bezahlen. Als ihn eine 56-jährige Mitarbeiterin außerhalb des Ladens ansprach, wehrte sich der Unbekannte gegen das Festhalten, woraufhin die Frau zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hedelfingen. Der Mann war zirka 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

