Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag (12.08.2025) einen 24 Jahre alten Mann an der Königstraße ausgeraubt. Die Täter sprachen den Mann gegen 21.30 Uhr an und schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht. Als der 24-Jährige daraufhin zu Boden fiel, stahlen sie ihm seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof. Der eine Täter war zirka 40 bis 50 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er hatte eine Glatze und war bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer dunkelgrünen Jeans. Der andere Täter war etwa 30 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte schwarze kurze Haare und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt und einer dunklen kurzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

