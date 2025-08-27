PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei Boizenburg zieht volltrunkenen PKW-Fahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr

B195/Lüttenmark (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Beamten der Polizei Boizenburg am Abend des 26.08.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten PKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen 18:20 Uhr informierte die Zeugin die Polizei telefonisch über einen in der Fahrweise sehr auffälligen VW, welcher auf der B195 bei Lüttenmark unterwegs gewesen ist. Aufgrund der detaillierten Angaben der Hinweisgeberin konnten die sofort eingesetzten Beamten den VW samt 40-jährigem, ukrainischen Fahrer zeitnah feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Anfangsverdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

