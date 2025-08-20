Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Supermarktbesuch

Werdohl (ots)

Ein 35 Jahre alter Plettenberger sorgte gestern Mittag am Pungelscheider Weg für das Aufsehen der Polizei. Gegen 11.40 Uhr wurde er beim Ladendiebstahl in einem dortigen Supermarkt erwischt und erhielt einen Platzverweis durch die dazu gerufene Polizei, ein Einhandmesser, das er mit sich führte, wurde ihm zudem abgenommen. In dem Supermarkt bestand zudem bereits ein Hausverbot gegen den Mann, auch deshalb ermittelt die Polizei. Damit nicht genug, beleidigte er die Polizisten und kam dem Platzverweis nicht nach. Als diese ihn dann wie angedroht in Gewahrsam nahmen, bespuckte er die Beamten, beleidigte sie weiter und leistete körperlichen Widerstand. Somit wird nun wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl mit Waffen, einem Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Plettenberger ermittelt. Der offenbar alkoholisierte Mann wurde nach mehreren Stunden am Abend wieder entlassen. (lubo)

