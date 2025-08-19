PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Sümmern aktiv

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 7 und 16 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses Am Westhang in Sümmern aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Lautsprecher aus dem Gebäude, nun ermittelt die Kripo. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Iserlohn unter 0237191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

