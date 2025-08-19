POL-MK: Einbruch über die Balkontür

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht auf Montag wurde zwischen 21-2.30 Uhr ein E-Bike am Buschhauser Weg entwendet, es war zuvor mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer abgeschlossen gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Eine Nacht zuvor war nachts gegen 1 Uhr zudem ein Mann lautstark am Stüttinghauser Ring zu hören. Wie sich herausstellte, wurden dort Lamellen aus einem ...

mehr