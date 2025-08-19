Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch über die Balkontür
Menden (ots)
Zwischen Sonntagfrüh (5 Uhr) und gestern Abend, 18 Uhr, wurde die Balkontür an einem Mehrfamilienhaus an der Friesenstraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Einfamilienhaus und öffneten mehrere Schränke, nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)
