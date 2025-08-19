PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch über die Balkontür

Menden (ots)

Zwischen Sonntagfrüh (5 Uhr) und gestern Abend, 18 Uhr, wurde die Balkontür an einem Mehrfamilienhaus an der Friesenstraße aufgebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Einfamilienhaus und öffneten mehrere Schränke, nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

