Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn / Menden / Plettenberg (ots)

1. Messstelle

Ort Plettenberg Osterloh, L561 Zeit 18.08.2025, 07:15 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 997 Verwarngeldbereich 57 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 87 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde K

2. Messstelle

Messstelle: Menden, Auf der Haar Datum: 18.08.2025 Von: 07:00 Uhr bis 09:30 Uhr Geschwindigkeitsbegrenzung; 30 km/h Gemessenen Fahrzeuge: 110 Zu schnell: 13 Verwarngelder: 13 Schnellster: 45 km/h bei 30

3. Messstelle

Messstelle: Iserlohn, Caller Weg Datum: 18.08.2025 Von: 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr Geschwindigkeitsbegrenzung: 30 km/h Gemessene Fahrzeuge: 150 Zu schnell: 16 Verwarngelder: 16 Schnellster: 46 km/h bei 30 (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell