Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Alkoholkonsum

Plettenberg (ots)

Eine 21 Jahre alte Frau aus Recke sorgte Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr an der Breddestraße für Aufsehen. Gegen 23.30 Uhr hatte sie bereits laut Zeugen an der Brauckstraße gegen einen Pkw getreten, die Polizei leitete hier ein Strafverfahren gegen sie wegen Sachbeschädigung ein. Nun ein neuer Anruf, die Dame soll auf das Fahrrad eines Zeugen gestiegen sein, dies habe sie zu Fall gebracht und beschädigt. Die Dame stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss, es folgte eine Ingewahrsamnahme, sowie eine Blutprobe. Dabei trat die Dame nach den Beamten und biss nach ihnen, nun folgt neben der Sachbeschädigung am Pkw und des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen auch noch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten. (lubo)

