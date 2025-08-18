PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Alkoholkonsum

Plettenberg (ots)

Eine 21 Jahre alte Frau aus Recke sorgte Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr an der Breddestraße für Aufsehen. Gegen 23.30 Uhr hatte sie bereits laut Zeugen an der Brauckstraße gegen einen Pkw getreten, die Polizei leitete hier ein Strafverfahren gegen sie wegen Sachbeschädigung ein. Nun ein neuer Anruf, die Dame soll auf das Fahrrad eines Zeugen gestiegen sein, dies habe sie zu Fall gebracht und beschädigt. Die Dame stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss, es folgte eine Ingewahrsamnahme, sowie eine Blutprobe. Dabei trat die Dame nach den Beamten und biss nach ihnen, nun folgt neben der Sachbeschädigung am Pkw und des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen auch noch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:24

    POL-MK: Steine geworfen und Polizeibeamte beleidigt

    Altena (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in zwei Gartenlauben am Gottmecker Weg eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeug und ein E-Bike. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Raymon TourRay E 7.0 mit grauem Rahmen. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0. Ein 47-jähriger Mann hat am Freitagabend an der Drescheider Straße und an der Rahmedestraße randaliert und mit Steinen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:21

    POL-MK: Randale - E-Scooter gestohlen

    Menden (ots) - Ein 24-jähriger Mann randalierte am frühen Samstagabend vor einem Haus am Grüner Weg. Er versuchte, gewaltsam die Haustür zu öffnen. Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Eine knappe Stunde später holten die Bewohner die Polizei erneut. Diesmal saß der 24-Jährige im Hausflur. Als sie ihn zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:17

    POL-MK: Randaliert - Brennender Baum - Roller gestohlen

    Halver (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Kellerraum eines Hauses an der Frankfurter Straße eingebrochen. Sie entwendeten Fleisch und Kochtöpfe. Ein halb ausgezogener Mann lief am Freitagabend ziellos über die Von-Vincke-Straße, wälzte sich immer wieder am Boden und schlug um sich. Der hinzu gerufene Rettungsdienst traute sich nicht an den aggressiv auftretenden, unter Drogeneinfluss stehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren