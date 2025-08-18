Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale - E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Ein 24-jähriger Mann randalierte am frühen Samstagabend vor einem Haus am Grüner Weg. Er versuchte, gewaltsam die Haustür zu öffnen. Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis und schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Eine knappe Stunde später holten die Bewohner die Polizei erneut. Diesmal saß der 24-Jährige im Hausflur. Als sie ihn zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen wollten, beschimpfte er die Polizeibeamten als unter anderem als "Hurensöhne, Arschlöcher und Schlampen". Später auf der Wache bespuckte er die Polizeibeamten und trat nach ihnen. Auf Anordnung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde er in eine Klinik zwangseingewiesen. Er bekam Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Am Samstag zwischen 13 und 19.15 Uhr wurde am Heimkerweg ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei hat den Xiaomi-Roller mit dem Kennzeichen 395WRV zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

An der Papenhausenstraße durchwühlte ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag einen blauen Toyota C-HR. (cris)

