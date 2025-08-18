Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Diebstähle

Hemer (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 8. August und dem vergangenen Freitagmittag ein Fenster einer Wohnung an der Parkstraße aufgehebelt. So gelangten sie in die Wohnung und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Polizei sicherte Spuren. Einen weiteren Einbruch gab es an der Urbecker Straße. Dort entwendeten Einbrecher am Montag zwischen 10 und 16 Uhr Schmuck. Am Samstag zwischen 17 und 21.25 Uhr wurde an der Bismarckstraße eine Hauseingangstür aufgehebelt. Das Haus wurde jedoch nicht durchsucht und nach jetzigem Stand auch nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9099- 5510 oder -5512.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag sind Unbekannte auf ein Firmengelände an der Mendener Straße eingedrungen. Sie beschädigten einen Zaun, brachen drei Lagercontainer auf und entwendeten Werkzeug und Baumaschinen.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Urbecker Straße der am Kühlergrill eines Pkw befestigte Mercedes-Stern abgebrochen und entwendet.

Im Freibad an der Teichstraße wurden am Freitagabend zwischen 18.15 und 18.30 Uhr eine ganze Reihe von Spinden gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht zu klären.

Einem 48-jährigen Mann wurde am Freitag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße die Geldbörse gestohlen.

An der Teichstraße wurde am Freitag zwischen 14.40 und 19.30 Uhr ein E-Scooter gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell