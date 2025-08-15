PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alarm im Lager

Balve (ots)

Am Bahnhof wurde gestern Abend um 22.20 Uhr ein Alarm ausgelöst, jemand hatte versucht, in ein Lager einzubrechen. Die Polizei stellte fest, dass ein Fenster und ein Schloss beschädigt worden sind, eine Tür stand zudem offen. Im Gebäude selbst wurde jedoch niemand mehr angetroffen, die Polizei sucht daher nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

