Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Alarm im Lager
Balve (ots)
Am Bahnhof wurde gestern Abend um 22.20 Uhr ein Alarm ausgelöst, jemand hatte versucht, in ein Lager einzubrechen. Die Polizei stellte fest, dass ein Fenster und ein Schloss beschädigt worden sind, eine Tür stand zudem offen. Im Gebäude selbst wurde jedoch niemand mehr angetroffen, die Polizei sucht daher nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)
