Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: 33 Verstöße registriert

Iserlohn (ots)

Bei mehreren Geschwindigkeitsmessungen am Donnerstag, 14.08.2025, stellte die Polizei insgesamt 33 Verstöße fest.

In den frühen Morgenstunden wurde zwischen 06:45 und 08:00 Uhr in Iserlohn-Oestrich kontrolliert. Von 55 gemessenen Fahrzeugen waren sechs zu schnell unterwegs. Den höchsten Wert erreichte ein Pkw mit MK-Zulassung mit 46 km/h - erlaubt waren 30 km/h.

Zwischen 09:50 und 10:35 Uhr folgte eine weitere Kontrolle im Stadtgebiet. Hier passierten 212 Fahrzeuge die Messstelle. Acht Verstöße wurden geahndet. Ein Pkw aus Unna war mit 68 km/h bei erlaubten 50 km/h der Spitzenreiter.

Die dritte Messung fand an der Untergrüner Straße statt. Innerhalb kurzer Zeit wurden dort 888 Fahrzeuge erfasst. 19 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell. Das schnellste Fahrzeug - ein Pkw aus Bochum - wurde mit 63 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

In keinem der Fälle waren Bußgelder oder Fahrverbote erforderlich. Die Polizei kündigt an, die Kontrollen fortzusetzen, um die Verkehrssicherheit weiter zu stärken.

