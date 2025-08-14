Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto-Fahrer fährt 70 km/h in 30er-Zone

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) führte die Polizei im Märkischen Kreis gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. An der Heerstraße (L528) in Kierspe-Schnörrenbach, Fahrtrichtung Meinerzhagen, wurden zwischen 07:53 Uhr und 10:40 Uhr insgesamt 814 Fahrzeuge gemessen. 27 Fahrerinnen und Fahrer lagen im Verwarngeldbereich, acht weitere mussten mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Den Spitzenwert lieferte ein Pkw aus Mettmann mit 70 km/h bei erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Fahrverbote wurden nicht ausgesprochen.

Im Anschluss kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an der L173 in Meinerzhagen, Fahrtrichtung BAB A45. Dort wurden von 10:56 Uhr bis 11:57 Uhr 173 Fahrzeuge erfasst. Ein Fahrer lag im Verwarngeldbereich, ein weiterer muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Höchstwert: 81 km/h bei erlaubten 60 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Auch hier blieb es ohne Fahrverbote.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen im Kreisgebiet fortzusetzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell