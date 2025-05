POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach tödlichem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Freitag (02.05.2025) einen 42 Jahre alten Mann an der Charlottenstraße vorläufig festgenommen, der einen tödlichen Unfall verursacht haben soll (siehe Pressemitteilungen vom 02.05.2025 https://t1p.de/1k6jn und https://t1p.de/8fp0t). Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 42-Jährige gegen 17.50 Uhr mit seiner Mercedes G-Klasse in der Charlottenstraße in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe der Olgastraße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer eines Fußgängerüberwegs einer Stadtbahnhaltestelle. Hierbei wurden acht Passanten verletzt, drei davon schwer. Von den schwer verletzten Personen erlag eine 46-Jährige Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die anderen beiden Schwerverletzten sind mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 42-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 7 tateinheitlichen Fällen. Zur Aufklärung der genauen Tatumstände hat die Verkehrspolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Beamten den nicht vorbestraften Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Samstags wieder auf freien Fuß.

