Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer versucht Kokain-Tütchen unter Streifenwagen zu verstecken

Iserlohn (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Altenaer Straße ist Polizeibeamten am Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Drogenfahrer ins Netz gegangen. Die Beamten hatten den 33-jährigen Iserlohner angehalten. Weil er während der Kontrolle typische Anzeichen für Drogenkonsum zeigte, machten sie mit dem Fahrer einen Vortest. Der fiel positiv aus.

Während die Polizisten dem Mann das weitere Vorgehen erklärten, versuchte er unbemerkt zwei kleine Tütchen mit einer weißen Substanz unter dem geparkten Streifenwagen verschwinden zu lassen. Die Beamten bemerkten den Vorfall und stellten die Tütchen sicher. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Kokain.

Der 33-Jährige wurde zur Blutprobe auf die Wache gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

